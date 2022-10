Die jüngsten News vom Chipkonzern AMD und dem Elektronik-Riesen Samsung drücken am Freitag auf Technologie-Aktien. In Wien ist etwa AT&S am Freitag Vormittag Schlusslicht im ATX TR, auch der heimische Sensoren-Entwickler ams Osram büßt stark ein. Samsung gab einen unerwartet starken Rückgang des operativen Ergebnisses im abgelaufenen Quartal bekannt. Der US-Chip-Hersteller AMD warnte unterdessen vor einer deutlich schwächeren Umsatzentwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...