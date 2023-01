EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Personalie

ams-OSRAM AG: Alexander Everke übergibt Vorstandsvorsitz von ams OSRAM an Aldo Kamper



30.01.2023 / 21:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange

-----



Alexander Everke übergibt Vorstandsvorsitz von ams OSRAM an Aldo Kamper Premstätten, Österreich und München, Deutschland (30. Januar 2023) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, teilt mit, dass Alexander Everke sich nach sieben erfolgreichen Jahren als CEO von ams OSRAM zurückziehen wird. Ihm wird Aldo Kamper nachfolgen, der vom Aufsichtsrat von ams OSRAM heute zum Vorsitzenden des Vorstands und CEO bestellt wurde. Aldo Kamper ist seit 2018 CEO der Leoni AG, Nürnberg, einem globalen Anbieter im Bereich Energie- und Datenmanagement für die Automobilindustrie. Zuvor war er mehr als 15 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei OSRAM tätig, zuletzt als Leiter der Geschäftseinheit Opto Semiconductors, die unter seiner Führung ein starkes Wachstum verzeichnete. Alexander Everke trat 2015 in den Vorstand der damaligen ams AG (heute ams-OSRAM AG) ein, dem er seit 2016 als CEO vorstand. Seitdem entwickelte er das Unternehmen durch organisches Wachstum und erfolgreiche Akquisitionen zu einem führenden Anbieter von optischen Lösungen. In diesem Zeitraum wuchs der Konzernumsatz rasant von rund EUR 500 Mio. auf rund EUR 5 Mrd. (Geschäftsjahr 2021). Das Portfolio wurde dabei durch innovative Sensorprodukte und führende LED-Technologie stark ausgebaut. Alexander Everke betont: "Zwei Jahre nach der vollständigen operativen Übernahme von OSRAM ist die Integration beider Unternehmen in einen gemeinsamen Konzern weit vorangeschritten. ams OSRAM ist als hochinnovatives Halbleiterunternehmen mit einem attraktiven Portfolio und exzellenten Marktpositionen ausgezeichnet auf die Zukunft vorbereitet. Für mich ist das der Zeitpunkt, um die Führung in neue Hände zu geben und mich anderen Herausforderungen zuzuwenden. Mein Dank gilt vor allem den Kollegen im Vorstand und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ams OSRAM, die mich auf diesem erfolgreichen Weg unterstützt haben." Dr. Margarete Haase, Vorsitzende des Aufsichtsrats von ams OSRAM, erklärt: "Wir danken Alexander Everke für seinen unermüdlichen Einsatz und seine konsequente Führung in den vergangenen Jahren. Er hat ams OSRAM zu einem Markenzeichen für Innovation, Kundenorientierung und technologische Exzellenz gemacht. Für seine weitere Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Aldo Kamper wird die strategische Ausrichtung des Unternehmens fortführen und weiterentwickeln. Seine technologische Kompetenz und Erfahrung als Manager bilden eine hervorragende Grundlage, um die Chancen aus der Kombination von Sensorik und LED-Technologie auszuschöpfen. Er hat bei OSRAM frühzeitig die Entwicklung der microLED-Technologie gefördert und wird die erfolgreiche Industrialisierung dieser Technologie zum Vorteil der Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter vorantreiben." Alexander Everke wird die Übergabe seiner Aufgaben aktiv unterstützen und ams OSRAM noch bis Ende 2023 beratend zur Seite stehen. Weitere Details des Übergangs, der voraussichtlich im Laufe des Frühjahrs vollzogen wird, sind derzeit noch in Klärung. ### Über ams OSRAM Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen. Das bedeutet für uns Sensing is Life. Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Consumer, Industrie und Gesundheit ermöglichen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Unsere rund 22.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com . ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. 30.01.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.