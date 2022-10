Linz (www.anleihencheck.de) - Die Produktionskürzung der OPEC Staaten wird zu einem höheren Öl- und Gaspreis führen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies habe den EUR/USD-Kurs belastet und zu einem Kursrückgang vom Wochenhöchststand bei 0,9998 auf Werte bis 0,9790 geführt. Heute liege der Fokus auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Die Dynamik dürfte nachgelassen haben - komme eine negative Überraschung, dann könnte es zu Änderungen in der Zinspolitik der Notenbank kommen. Das EUR/USD-Niveau um 0,98 sollte halten, sonst könnte es der Beginn von tieferen Kursen werden. (07.10.2022/alc/a/a) ...

