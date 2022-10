Die EnBW hat in Wernberg-Köblitz an der A93 eine neuen Schnellladepark in Betrieb genommen. Es ist damit der sechste EnBW-Ladepark in Bayern. Ein weiterer Großstandort wird in Nordrhein-Westfalen entstehen. Der Standort Wernberg-Köblitz an der A93 umfasst - wie zum Baubeginn im Juli angekündigt - sechs Alpitronic Hypercharger mit insgesamt zwölf CCS-Ladepunkten. Ist nur ein Ladepunkt je Säule belegt, ...

