Die Hurrikan Saison im Atlantik beginnt sich dem Ende zuzuneigen. Offiziell beginnt sie am 01. Juni und endet am 30. November. Fiona und Ian haben uns im September daran erinnert, welche Kraft die Stürme entwickeln können. Der eine traf die Ostküste in Kanada, der andere fegte einmal quer über Florida hinweg. Die Schäden sind hoch, doch:Die Börse taxiert die Versicherungsschäden in einem normalen Bereich. Selbstverständlich kosten Stürme wie Ian, die durch dicht besiedelte Gebiete in den USA wandern, Milliarden. Die Frage ist, wie viel ...

