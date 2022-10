Anleger haben am Dienstag den besten Handelstag seit Wochen erlebt. Quasi durch die Bank ging es mit den Kursen nach einer schmerzhaften Talfahrt wieder in die Höhe, bei einigen Titeln sogar im zweistelligen Prozentbereich. Ganz so steil konnte TUI sich zwar nicht in die Höhe katapultieren. Doch die Zugewinne von gestern sind trotzdem beachtenswert.Bei Handelsschluss ließ sich bei der Aktie von TUI (DE000TUAG000) ein Plus von 8,15 Prozent feststellen, womit der Titel sich bis auf 1,31 Euro erholen konnte. Wenige Tage zuvor notierte das Papier noch bei einem neuen ...

