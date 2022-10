Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,eine Corona-Infektion kann sowohl nach einer schweren als auch nach einer milden COVID-19-Erkrankung oder sogar nach einer unbemerkten Infektion längerfristige gesundheitliche Folgen haben. Treten nicht durch andere Diagnosen erklärbare Symptome drei Monate nach einer Corona-Infektion auf und bestehen für mindestens zwei Monate, liegt ein sogenanntes "Post-COVID-Syndrom (PCS)" vor. Dieses umfasst eine Vielzahl von Symptomen, die vor allem bei Erwachsenen, seltener auch bei Kindern und Jugendlichen auftreten können.Die Symptome wirken sich im Allgemeinen auf das Alltagsleben der Betroffen aus und können eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität und Teilhabe zur Folge haben. Studien legen eine Assoziation dieser Symptome mit längerfristigen Gewebeschädigungen und strukturellen sowie funktionellen Schädigungen der betroffenen Organe nahe.Welche Symptome treten bei PCS auf und wie werden sie verursacht? Wer kann betroffen sein und welche Behandlungsoptionen stehen zur Verfügung? Wie lassen sich Langzeitfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus vermeiden? Und welche Handlungsempfehlungen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für den Umgang mit PCS an die Politik? Zu diesen und weiteren Fragen hat der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer die wissenschaftliche Literatur in einem strukturierten, methodischen Review-Prozess erfasst und auf dieser Basis die Stellungnahme "Post-COVID-Syndrom" erarbeitet.Gerne möchten wir Ihnen diese Stellungnahme vorstellen und die Thematik mit Ihnen im Rahmen einer Pressekonferenz vertiefend erörtern.Pressekonferenz der Bundesärztekammeram: Dienstag, 11. Oktober 2022um: 12.00 UhrOrt: Tagungszentrum im Haus der BundespressekonferenzRaum 5Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 5510117 BerlinIhre Gesprächspartner werden sein:Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der BundesärztekammerProf. Dr. med. Michael Hallek, Federführender des Arbeitskreises "Long-COVID" des Wissenschaftlichen Beirats der BundesärztekammerÜber Ihre Teilnahme würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) zur Pressekonferenz an.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5338901