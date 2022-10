Was lange währt, wird endlich gut. Bereits Ende 2017 hatte der Elektroautopionier Tesla seinen elektrisch betriebenen Sattelschlepper Semi vorgestellt und den Produktionsbeginn für 2019 angekündigt. Daraufhin folgte aber eine Serie von Verzögerungen, u.a. durch Corona, aber zum Teil auch durch strategische Entscheidungen des Konzerns. So fand man es beispielsweise sinnvoller, die Kapazitäten zur Batterieproduktion vor allem für die PKW-Modelle Model 3 und Model Y zu nutzen. Eine nachvollziehbare Entscheidung, verkaufen sich diese Autos doch wie geschnitten Brot und bringen nicht nur hohe Umsätze, sondern auch hohe Deckungsbeiträge.



Nun aber soll es endlich so weit sein: Ab dem 1. Dezember sollen die ersten Semi-Trucks an Pepsico ausgeliefert werden. Einen entscheidenden Beitrag zur Kursentwicklung der Aktie liefert der LKW-Auslieferungsbeginn zwar nicht, aber er stellt das Geschäftskonzept auf ein breiteres Fundament- Gemessen an traditionellen Bewertungskriterien ist die Aktie ohnehin auch weiterhin überteuert. Ein Investment gleicht eher einer Glaubensfrage: Nur wer überzeugt ist, dass Tesla weiter federführend in der Elektromobilität ist, sollte sich mit einem Kauf der Aktie befassen. In charttechnischer Hinsicht sollte auf jeden Fall ein weiterer Kursrückgang bis in die Region 200/220 $ abgewartet werden.







Oliver Kantimm



Redaktion "Der Aktionärsbrief"



www.bernecker.info





