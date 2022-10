Die Aktie von Tomra Systems verliert auch am Freitagmorgen weiter an Boden. Ein Belastungsfaktor ist der gestrige Analystenkommentar von Pareto Securities, der die langfristigen Ziele des Konzerns in Frage stellte. Doch die Aktie schwächelt nicht erst seit gestern. Darauf sollten Anleger nun achten.Eigentlich konnten sich die Q2-Zahlen sehen lassen. Die große Baustelle des Sammel- und Sortierspezialisten blieben jedoch anhaltende Engpässe in der Lieferkette und Preissteigerungen bei Bauteilen.Aufgrund ...

