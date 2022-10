Köln (ots) -Im Alter von 92 Jahren ist Günter Lamprecht am 04.10.2022 in Bonn-Bad Godesberg gestorben.ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: 'Mit großer Trauer habe ich vom Tod Günter Lamprechts erfahren. Mit ihm verlieren wir einen der größten Charakterdarsteller, die der deutsche Film hervorgebracht hat. Die Filme, in denen Günter Lamprecht mitgewirkt hat, sind großartige Beispiele dafür, was Fernsehen leisten kann, wenn es mutig ist und bedingungslos auf Qualität setzt. Die ARD konnte ihn für viele außergewöhnliche Produktionen gewinnen, so etwa für den Mehrteiler ,Berlin Alexanderplatz', für 'Das Boot', als Tatort-Kommissar und zuletzt noch für die ARD-Serie 'Babylon Berlin'. Seine kraftvolle Schauspielkunst hat auch das Publikum sehr beeindruckt. Wir haben Günter Lamprecht sehr viel zu verdanken.'Geboren am 21. Januar 1930 in Berlin, stand er nach seiner Schauspielausbildung an der Max-Reinhardt-Schule und zahlreichen Theaterengagements zum ersten Mal in den 50er Jahren vor der Fernsehkamera und wirkte seitdem in vielen bedeutenden Produktionen mit. Eine seiner herausragenden Rollen war die des Franz Biberkopf in der Fassbinder-Verfilmung von Alfred Döblins Roman 'Berlin Alexanderplatz'. Darüber hinaus drehte er zahlreiche weitere wichtige Fernsehfilme, u.a. für den WDR, darunter Peter Beauvais' Trinkerfilm 'Rückfälle' sowie der Aufsehen erregende Dreiteiler 'Die große Flatter' von Marianne Lüdcke, die auch bei 'Mein großer Freund' Regie führte. Die 'Tatort'-Figur des Kommissars Franz Markowitz, die Günter Lamprecht zusammen mit dem damaligen SFB entwickelte, gilt bis heute als stilbildend. Ausgezeichnet wurde Günter Lamprecht unter anderem mit dem Ernst-Lubitsch-Preis, der Goldenen Kamera und dem Bundesverdienstkreuz I. Klasse.www.ard-foto.dePressekontakt:ARD KommunikationTel. 0221 / 220 7100pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5338942