Die Heizölpreise in Deutschland, der Schweiz und Österreich sind im Vortagesvergleich erneut stark gestiegen. Mit einem durchschnittlichen Plus von 2,65 Cent pro Liter in Deutschland heute am meisten. Durch den Beschluss der OPEC+ die Förderquoten ab November 2022 um 2,0 Mio. B/T zu senken, startet die Debatte in den USA zur Eindämmung der hohen Kraftstoffpreise erneut. Aufgrund des sich physisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...