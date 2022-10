Mit Erhalt der Genehmigungen seitens der schwedischen Finanzaufsicht hat Acathia Capital die Aufstockung des Anteils an der Futur Pension Försäkrings AB, dem erfolgreichsten Lebensversicherer in Schweden, abgeschlossen. Bereits seit 2019 hat Acathia Capital als grösster Investor die Federführung bei diesem Investment innerhalb einer Gruppe institutioneller Investoren. Durch diese Transaktion haben die von Acathia Capital gemanagten Investment-Vehikel ihren Anteil von 30% auf rund 50% ausgebaut.

Die Futur Pension zeigt eindrucksvoll, wie Digitalisierung das Versicherungsgeschäft transformieren kann. Das im Jahr 2000 gegründete Fintech hat bereits den schwedischen Lebensversicherungsmarkt bezüglich Kosten- und Marktanteilsstruktur grundlegend umgewälzt. "So konnte Futur Pension in nur 3 Jahren seit unserem Einstieg im Jahr 2019 den Marktanteil von 7% auf über 11% des Prämienvolumens steigern und ist zur Nummer 1 in Schweden aufgestiegen, sagt Dr. Thomas Schmitt, Managing Partner of Acathia Capital.

Mittels end-to-end Digitalisierung verfügt FuturPension über einzigartige Wettbewerbsvorteile:

#1 in Kundenzufriedenheit

#1 in Bezug auf Kosteneffizienz (die Kostenquote ist über 80% niedriger als der nächstbeste Wettbewerber)

#1 in Bezug auf Time-to-Market Geschwindigkeit

Torgny Johanson, CEO der FuturPension, sagt: "Unser Ziel ist es, in enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unserem Eigentümern das große Potential der Futur Pension zur weiteren Steigerung von Prämienvolumen, Assets under Administration und Gewinn zu heben."

Über Futur Pension

Futur Pension ist der größte schwedische Lebensversicherer mit über 11% Marktanteil an den Prämien. Futur Pension verwaltet als Sparplattform Assets in Form von fondsgebundenen Versicherungspolicen und hatte 2021 rund EUR 19 Mrd. Assets under Administration. Mittels end-to-end Digitalisierung verfügt die FuturPension über einzigartige Wettbewerbsvorteile durch unerreichte Time-to-Market sowie gleichzeitige Kosten- und Serviceführerschaft. www.futurpension.se/about

Über Acathia Capital

Acathia Capital ist der führende deutsche Private Equity Manager spezialisiert auf Investments in Versicherer und andere Finanzdienstleister in Europa. Acathia Capital managt aktuell über EUR 250 Mio. an Private Equity Investments für institutionelle Investoren aus Deutschland. www.acathia.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221007005219/de/

Contacts:

Dr. Thomas Schmitt, MD of Acathia Capital

thomas.schmitt@acathia.com, Tel.: +4969742225711