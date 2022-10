Potsdam (ots) -Die Hasso Plattner Foundation (HPF) hat als Träger des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) heute verkündet, zum 1.11.2022 im Handelsregister die Berufung von zwei weiteren Geschäftsführern eintragen zu lassen. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung wird der Generationswechsel in der Leitung des Hasso-Plattner-Instituts zum 31.03.23 eingeleitet. Zukünftig soll das Institut von einem Dreierteam geführt werden.Im neuen Führungsteam wird Professor Tobias Friedrich, der aktuelle Dekan der Digital Engineering Fakultät an der Universität Potsdam und Leiter des Fachgebiets Algorithm Engineering, als ein weiterer Geschäftsführer besonders bei den akademischen Themen, wie Forschung und Lehre, die Impulse geben.Professor Ralf Herbrich, Leiter des Fachgebiets Artificial Intelligence and Sustainability, wird ebenfalls zum Geschäftsführer berufen, wobei sein besonderer Schwerpunkt im Führungsteam bei den strategischen Partnerschaften und Beziehungen des HPI zu Wirtschaft und Politik auf nationaler und internationaler Ebene liegt.Der bereits seit Mai 2021 amtierende Geschäftsführer, Dr. Marcus Kölling, wird in diesem Team schwerpunktmäßig die Themen Finanzen und Administration vertreten.Ziel ist es, dass die strategischen Themen und deren operative Umsetzung im Team gemeinsam verantwortet werden.Der Gründungsdekan und CEO des HPIs, Professor Christoph Meinel, wird nach 18 Jahren an der Spitze des Instituts, das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich zu Ende bringen, und bis zu seiner Emeritierung Ende März 2023 insbesondere die vielfältigen Verbindungen des HPIs im akademischen, industriellen und politischen Bereich an die neue Geschäftsführung übergeben.Der Stifter und Initiator des HPIs, Professor Hasso Plattner, würdigte das bisher Erreichte und formulierte gleichzeitig seine Wünsche für die Zukunft: "Die bisherige Erfolgsgeschichte des HPIs spiegelt sich in den Spitzenplätzen der Hochschul-Rankings wider. Prof. Meinel hat dazu maßgeblich beigetragen und wir sind ihm sehr dankbar dafür. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das HPI auch international zu dem Exzellenzzentrum für Digital Engineering wird."Kurzprofil Hasso Plattner FoundationDie Hasso Plattner Foundation ist eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in der Rechtsform einer Stiftung des bürgerlichen Rechts. Ziel der Stiftung ist es, einen Beitrag zur Förderung von Bildung, Kultur und Umweltschutz zu leisten und zukünftigen Generationen die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Schwerpunktbereiche sind:Wissenschaft & BildungMit zukunftsorientierten Bildungs- und Forschungsinitiativen werden junge Talente gefördert und zu Führungskräften ausgebildet. Ein zentraler Fokus liegt auf der Entwicklung von Innovation, Kompetenz und Unternehmergeist.Kunst & KulturNeben der Förderung der eigenen Museen, dem Museum Barberini und dem DAS MINSK Kunsthaus in Potsdam, engagiert sich die Hasso Plattner Foundation im Bereich der Provenienzforschung und legt einen Schwerpunkt auf die Erhaltung des kulturellen Erbes. Die Erhaltung historischer Bausubstanz ist von großer Bedeutung für den Schutz wertvoller Denkmäler.Erhalt der Natur & SozialarbeitIm Mittelpunkt steht der Schutz der einzigartigen afrikanischen Flora und Fauna durch die Förderung einer respektvollen Symbiose zwischen Mensch, Tier und Natur sowie die nachhaltige Verbesserung der Lebensbedingungen afrikanischer Gemeinschaften.https://plattnerfoundation.org/Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In den fünf Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering", "Cybersecurity" und "Software Systems Engineering" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.