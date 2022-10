DJ PTA-Adhoc: StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.: BaFin billigt Wertpapierprospekt für die Anleihe 2022/32 mit einem Volumen bis zu 12 Millionen Euro

Witten (pta011/07.10.2022/12:40) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt der StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. für das öffentliche Angebot einer Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A30VTD2) mit einem Volumen von bis zu 12 Millionen Euro, einer Verzinsung von 4,25 % und einer Laufzeit bis zum 6. Oktober 2032 gebilligt. Die Schuldverschreibungen 2022/2032 werden ab dem 12. Oktober 2022 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Die Einbeziehung in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf soll innerhalb eines Jahres erfolgen.

Hierdurch ist ein weiterer wesentlicher Zwischenschritt in den mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. August 2022 bekannt gemachten Planungen der StudierendenGesellschaft erreicht, die StudierendenAnleihe 2014/24 (ISIN: DE000A12UD98) frühestens zum 2. Dezember 2022 vorzeitig zu kündigen und zu 101,5 % des Nennbetrags zurückzuzahlen. Die vorzeitige Kündigung steht unter den Vorbehalten der vollständigen Platzierung der Schuldverschreibungen 2022/2032 sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats zur Kündigung der StudierendenAnleihe 2014/24.

Aussender: StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Adresse: Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten Land: Deutschland Ansprechpartner: Nils Luerweg Tel.: +49 2302 926-402 E-Mail: Kontakt@StudierendenGesellschaft.de Website: www.studierendengesellschaft.de

ISIN(s): DE000A12UD98 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

