Ströer 0.56% collectmoney (RABATT): Stroeer SE Aktien befinden sich seit einer Woche in einem stetigen Aufwärtstrend, der hoffentlich noch einige Zeit anhält und die Aktienposition im Wikifolio um über 12 Prozent nach vorne gebracht hat. Die Gesellschaft hatte Ende September ein zum 03. Oktober 2022 startendes Aktienrückkaufprogramm über 50 Mio Euro angeündigt und rechnet weiter mit einer stabilen Gescghäftsentwicklung und hält an der Dividendenpolitik fest. Im Wikifolio eine gute Halteposition. (07.10. 09:53) >> mehr comments zu Ströer: www.boerse-social.com/launch/aktie/stroer JinkoSolar 0.14% FinFox1 (GOBIG): Ich setze auf eine gute Beimischung alternativer Energieträger. JinkoSolar ist aktuell 55% im Plus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...