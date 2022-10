Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2021 das Recht auf selbstbestimmtes Sterben anerkannt. Im Deutschen Bundestag haben die parlamentarischen Beratungen zur Verwirklichung dieses Rechts begonnen. Die dazu vorliegenden Gesetzentwürfe sollen in unserer Dialogveranstaltung zunächst vergleichend dargestellt werden und Grundlage der Diskussion sein.Die öffentliche wie auch die parlamentarische Debatte sind aus Sicht der Bundesärztekammer bisher zu stark auf die Frage der Verwirklichung des Suizidwunsches ausgerichtet. Es wird allein auf schwer Erkrankte und die vielfältigen Möglichkeiten der Palliativmedizin abgehoben. Wir müssen als Gesellschaft aber auch Wege diskutieren, wie wir Menschen auffangen, die beispielsweise unter Depressionen oder Vereinsamung leiden. Welche Perspektiven können in diesen krisenhaften Lebenssituationen aufgezeigt werden? Welche bundesweiten oder regionalen Initiativen bieten verlässliche Hilfeangebote an und dies möglichst rund um die Uhr? Wie können diese Initiativen unterstützt werden? Wie gelingt eine bessere Vernetzung der Akteure?Diese und weitere Fragen wollen wir auf unserer Veranstaltung "BÄK im Dialog" diskutieren. Wie Sie dem Programm (https://195426.seu2.cleverreach.com/cp/76221441/17f3a6f9173-rjdqc5)entnehmen können, erwarten uns an diesem Tag interessante Vorträge und spannende Diskussionen. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie bei unserer Veranstaltung begrüßen dürfen.Die Tagung findet statt:am: Donnerstag, 13. Oktober 2022um: 10.00 bis 13.00 UhrOrt: Wartehalle BerlinJulie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin-MitteBitte teilen Sie uns per Mail an presse@baek.de mit, ob Ihnen eine Teilnahme an der Veranstaltung möglich ist.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5339151