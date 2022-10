Wien (www.fondscheck.de) - Es ist schon eine Weile her, dass Tomorrow die Auflage eines Nachhaltigkeitsfonds ankündigte. Nun startet die Vermarktung des Impact-Produkts, so die Experten von "FONDS professionell".Das Hamburger Start-up Tomorrow biete einen Publikumsfonds an, "der nicht nur auf eine positive Rendite abzielt, sondern auch einen Beitrag zur Lösung ökologischer und sozialer Probleme leistet", wie es in einer Pressemitteilung heiße. Erstmals angekündigt habe das Institut ein entsprechendes Produkt bereits 2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...