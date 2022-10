Jetzt den kostenlosen Report von America's Most Wanted sichern! https://bit.ly/3egqDku Das Hin und Her um die Twitter-Übernahme von Elon Musk scheint sich dem Ende zu neigen. Sollte es nicht eine erneute Wendung in dem Fall geben, dann erhalten Twitter-Aktionäre 54,20 Euro je Anteilsschein. Aktuell notiert die Aktie noch unter dem angebotenen Kaufpreis. Eine Chance für Trader, die jetzt noch an dem Deal verdienen möchten - Marktanalyst Mike Seidl vom Börsendienst America's Most Wanted warnt: Noch ist der Deal nicht in trockenen Tüchern. Kann der Twitter-Kurs womöglich sogar nochmal Richtung 40 US-Dollar abstürzen - Mehr dazu in der Analyse! 0:00 Einleitung 1:35 Was ist jetzt noch drin - 3:55 Zwei Möglichkeiten für Anleger 5:27 Fazit