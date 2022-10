Bern (ots) -Parteien: Réinfo Santé Suisse International c. "Le Temps"Themen: Wahrheit / BerichtigungBeschwerde teilweise gutgeheissenZusammenfassungDer Schweizer Presserat hat eine Beschwerde des Kollektivs Réinfo Santé Suisse International gegen einen Artikel aus "Le Temps" teilweise gutgeheissen. Unter dem Titel "Un site séme le doute sur la vaccination" warf der Artikel der Website "Reinfocovid.fr" und ihrem Schweizer Pendant vor, unter dem Deckmantel eines wissenschaftlichen Ansatzes Unwahrheiten zu verbreiten.Nach Ansicht des Schweizer Presserats ist der Grossteil der in der Beschwerde vorgebrachten Vorwürfe unbegründet. Insbesondere ist der Titel des Artikels weder falsch noch irreführend, da die fragliche Website tatsächlich Zweifel an der Covid-Impfung streute. Zudem stützte sich "Le Temps" auf ein autorisiertes Gutachten und sprach so zu Recht von "Unwahrheiten" in Bezug auf bestimmte Behauptungen des Kollektivs.Die Behauptung der Tageszeitung, das Kollektiv sei der Organisator der Demonstration gegen Corona-Massnahmen vom 20. März 2021 in Bern gewesen, verstösst jedoch gegen die Wahrheitspflicht. "Le Temps" hätte diese Information zudem korrigieren müssen, sobald sie von ihrem Fehler Kenntnis hatte. Weiter gab weder Inhalt noch Erscheinungsbild der Website Anlass zu behaupten, sie könnte mit derjenigen einer offiziellen Behörde verwechselt werden.Pressekontakt:Schweizer PresseratConseil suisse de la presseConsiglio svizzero della stampaUrsina WeyGeschäftsführerin/DirectriceRechtsanwältinMünzgraben 63011 Bern+41 (0)33 823 12 62info@presserat.chwww.presserat.chOriginal-Content von: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018292/100896216