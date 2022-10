Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Höchste Zeit, für einen Check in der Lebensmittel-Branche. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: "Wie und was essen wir in der Zukunft?" Wichtig ist dabei, die Food Trends 2022 zu finden, welche bald keine Trends mehr sind, sondern sich in der Branche, die jeden Menschen auf der ganzen Welt etwas angeht, etabliert haben. Eines wird bei einem Food Report schnell klar: Die Nachhaltigkeit stellt das Zentrum dar, um welches die kommenden Entwicklungen in der Food-Branche kreisen. Die wichtigsten Food Trends 2022 im Überblick - die gekommen sind, um zu bleiben.

Zero Waste: Abfälle, übermäßiger Konsum und verdorbene Lebensmittel schädigen Klima und Umwelt. Die Zero-Waste-Vision wirkt dem entgegen und stellt einen der wichtigsten Food Trends 2022 dar. Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln und ein nachhaltiger Konsum spielen die Hauptrollen.

Gesundheit und Pestizide: Vom Bier bis zu Obst und Gemüse - Pestizide befinden sich in vielen Lebensmitteln. Das sorgt jährlich für fast 400 Millionen Pestizidvergiftungen auf der ganzen Welt. Da immer mehr Menschen bei der Ernährung auf die Gesundheit achten, ist die Vermeidung von Pestiziden einer der großen Trends des Jahres 2022.

Real Omnivore: "Wahre Allesesser und Allesesserin" achten nicht nur auf die Gesundheit, sondern auch auf unseren Planeten. Neue Technologien, Kreationen und Entwicklungen stehen sie offen gegenüber, solange diese sich positiv auf die Umwelt, die Gesellschaft und das Klima auswirken. Eine verantwortungsbewusste Ernährung steht 2022 und auch in Zukunft im Vordergrund.

Local Exotics: Saisonal und lokal kaufen, das ist eine Entwicklung, die in der Food-Branche deutlich zu erkennen ist. Im Jahr 2022 kam nur der Trend der Local Exotics hinzu, eine Kombination aus Lokalität und dem Wunsch nach exotischen Lebensmitteln. Innovative Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe machen es möglich.

Food-Trends können sich auch an der Börse bemerkbar machen

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Das US-Unternehmen vereint zahlreiche Food-Trends des Jahres 2022, die auch in den nächsten Jahren Hauptrollen spielen dürften. Vor allem in der Zero-Waste-Bewegung hat Save Foods einiges zu bieten. Der Konzern mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. hat grüne Technologien und grüne Lösungen rund um eine bessere Haltbarkeit von Obst und Gemüse entwickelt. Das börsennotierte Unternehmen setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung und für eine bessere Lebensmittelsicherheit ein. Auf der Agenda von Save Foods steht außerdem die Verringerung von Pestiziden, welche schon als mehr als ein Trend bezeichnet werden muss. Vielmehr ist sie ein "must have" im Bereich der Lebensmittel. Eine verantwortungsbewusste und moderne Ernährung wird durch diesen Konzern sichtlich gefördert.

Unilever (ISIN: GB00B10RZP78): Im Marktsegment der Ernährung ist das britische Unternehmen weltweit ganz vorne mit dabei. Bei den Lebensmitteln muss sich Unilever an den Trends orientieren, um diese Stellung zu erhalten.

Nestlé (ISIN: CH0038863350): Zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt zählt Nestlé. Das Schweizer Unternehmen gibt selbst Trends vor, muss sich aber auch an die Food-Trends 2022 halten.

Rize Sustainable Future of Food (ISIN: IE00BLRPQH31): Ein Fonds, der sich mit der Zukunft der Ernährung beschäftigt und spannende Unternehmen zusammenbringt. Unter den Top-Holdings befinden sich unter anderem Deere & Co (ISIN: US2441991054) und Beyond Meat (ISIN: US08862E1091).

Die Zukunft der Ernährung hat Einfluss auf die Börse

Nachhaltig, umweltbewusst und lokal. Diese Faktoren spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die Zukunft der Ernährung, die Future of Food geht. Im Jahr 2023 wird zu beobachten sein, welche Trends sich endgültig durchsetzen. Das wird auch Einflüsse auf die Börse haben.

