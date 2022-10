Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hoffnung auf eine langsamere Gangart der FED elektrisierte Aktien weltweit, zumindest temporär, so Claudia Windt von der Helaba.Sei der deutsche Leitindex DAX noch zu Beginn der abgelaufenen Handelswoche unter die Marke von 12.000 Punkte gerutscht, so habe ihn genau diese Hoffnung bis in der Spitze auf über 12.670 Punkte gehoben. Das zeige einmal mehr, wie sehr Aktien im gegenwärtigen Umfeld von den Zinserwartungen getrieben würden und was bei einem entsprechenden Signal seitens der FED alles drin wäre. Doch so weit sei es noch nicht. Am Ende der Handelswoche habe die Aussicht auf kleinere Zinsschritte der Geldpolitik Risse erhalten. Geduld sei weiterhin das Gebot der Stunde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...