Eurosets, ein in Medolla (Italien) ansässiges führendes Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung fortgeschrittener medizinischer Geräte, gab auf der 36.Jahresversammlung der European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS) vom 5. bis 8.Oktober 2022 in Mailand die Einführung von Colibrì, des leichtesten extrakorporalen, auf dem Markt erhältlichen Lebenserhaltungssystems (ECLS) bekannt.

Colibrì ergänzt und erweitert das Eurosets ECLS-Portfolio mit der Zielsetzung, temoporäre Unterstützung für Patienten zu bieten, die an Herzinsuffizienz, Herz- oder Atemstillstand in unterschiedlichen Anwendungsbereichen leiden, darunter extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation), extrakorporale kardiopulmonale Reanimation (E-CPR Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation) und mechanische Kreislaufunterstützung (MCS, Mechanical Circulatory Support).

Durch Bereitstellung einer vollständig magnetgelagerten Kreiselpumpe, die für erwachsene, pädiatrische und neugeborene Patienten anwendbar ist, und einer Reihe fortgeschrittener Überwachungsfunktionen sowie die vollständige Ausstattung mit ECMOLife handelt es sich bei Colibrì um das leichteste auf dem Markt verfügbare Gerät. Das von Eurosets entwickelte bahnbrechende Gerät ist darüber hinaus das einzige, das über eine Wi-Fi-Verbindung verfügt, die eine innovative Fernüberwachung ermöglicht und auf diese Weise eine größere Patientensicherheit und einfachere Verwaltung für das Gesundheitspersonal gewährleistet. Darüber hinaus wird Colibrì durch einen Zubehörsatz, der für den Einsatz von ECLS selbst unter schwierigsten Bedingungen konzipiert wurde, zum einzigen auf dem Markt verfügbaren Gerät, das tatsächlich in der Lage ist, überall, wo es ein Leben zu retten gilt, ECLS-Behandlungen zu ermöglichen.

"Zwei Jahre nach der erfolgreichen Einführung von ECMOLife, das mehr als 3.000 schwerkranke Patienten in über 40 Ländern weltweit unterstützte, wird das Eurosets Portfolio durch die Einführung von Colibrì ergänzt, einem innovativen System mit dem Potenzial, den Pflegestandard zu revolutionieren", so Antonio Petralia, CEO und Executive Vice President von Eurosets. "Unsere Vision ist die Überarbeitung der ECLS-Behandlungen, wobei unterschiedliche medizinische Bedürfnisse durch bedeutende Innovationen abgedeckt werden sollen und Colibrì steht voll im Einklang mit diesen Grundüberzeugungen."

Colibrì wird gegenwärtig in einigen ausgewählten europäischen medizinischen Zentren im Rahmen einer kontrollierten Markteinführung eingeführt. Anschließend wird eine vollständige internationale Markteinführung entsprechend den Zulassungen im jeweiligen Land erfolgen.

