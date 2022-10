EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Semper idem Underberg AG: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen



07.10.2022 / 15:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Semper idem Underberg AG: Anleiheemission erfolgreich abgeschlossen Rheinberg / Frankfurt am Main, 7. Oktober 2022. Die Semper idem Underberg AG hat die Emission ihrer neuen sechsjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VMF2 erfolgreich abgeschlossen. Vom heutigen Tag an ist die neue Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Final platziert worden war ein Volumen von 45 Millionen Euro, als Kupon waren 5,50% Prozent festgelegt worden. Der Nettoemissionserlös ist für Investitionen in das Zukunftsprogramm des Unternehmens sowie zur Rückführung früher begebener Unternehmensanleihen vorgesehen. Die gesamte Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank und der Kanzlei Noerr begleitet. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere. Kontakt Presse / Investor Relations Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

07.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com