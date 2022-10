Ein unerwartet robuster Arbeitsmarktbericht dürfte den Anlegern an der Wall Street die Lust auf Aktien am Freitag weiter verderben. Die guten Daten werden von Börsianern als Hinweis auf eine unverdrossen strenge Geldpolitik in den USA interpretiert. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Dow Jones Industrial mit 1 Prozent im Minus bei 29.725 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde zuletzt 0,9 Prozent schwächer bei 11.383 Zählern erwartet.Alle aktuellen Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...