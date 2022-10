Mainz (ots) -Fußball-Profi Christoph Kramer zählt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erneut zum ZDF-Expertenteam. Der Top-Spieler von Borussia Mönchengladbach, Weltmeister 2014 und zwölffache Nationalspieler konnte bereits bei den ZDF-Übertragungen von der WM 2018 und der EM 2020 mit seinem Humor und seiner Eloquenz die Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugen.Kramer, der sich auch in seinem Verein aktuell in starker Form präsentiert, wird im Wechsel mit den ZDF-Experten Per Mertesacker und Martina Voss-Tecklenburg die WM-Spiele zusammen mit den ZDF-Moderatoren Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein analysieren und bewerten.Christoph Kramer: "Ich freue mich wieder auf meine Einsätze im ZDF-Team. Es ist einfach spannend, die Leistungen der Kollegen als außenstehender Beobachter analysieren und einordnen zu dürfen."Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sporthttps://sportstudio.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5339345