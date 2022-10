DJ TAGESVORSCHAU/8. bis 10. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 8. Oktober 2022 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September S O N N T A G, 9. Oktober 2022 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Niedersachsen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) - AT/Bundespräsidentenwahl in Österreich M O N T A G, 10. Oktober 2022 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zur Landtagswahl in Niedersachsen nach FDP-Gremiensitzungen, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 11:30 DE/SPD-Vorsitzender Klingbeil, Niedersachsens Ministerpräsident Weil, Pk zur Landtagswahl in Niedersachsen nach SPD-Gremiensitzungen, Berlin *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 13:00 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Pk nach Sitzungen von Parteipräsidium und Bundesvorstand, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Ungarns Ministerpräsident Orban, Bilaterale Gespräche, Berlin 14:00 DE/Grünen-Co-Vorsitzender Nouripour, Pk zur Landtagswahl in Niedersachsen nach Grünen-Gremiensitzungen, Berlin *** - US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (bis 16.10.), Washington - Märkte/Börsenfeiertag Japan, Südkorea, US-Anleihemarkt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 07, 2022 09:32 ET (13:32 GMT)

