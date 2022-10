Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland sowie dem Euroraum ist im September erstmals zweistellig geworden, so Ulf Krauss von der Helaba.Der Druck auf den EZB-Rat bleibe hoch und die geldpolitischen Falken hätten gute Argumente, weitere kräftige Zinsanhebungen durchzusetzen. Die Analysten der Helaba hätten daher ihre Prognosen angepasst und würden nunmehr auf den letzten beiden Sitzungen dieses Jahres eine Erhöhung der Leitzinsen um insgesamt einen Prozentpunkt erwarten. Der Hauptrefinanzierungssatz würde dann am Jahresende bei 2,25% liegen (vorher 2,0%). 2023 würden die Analysten der Helaba erwarten, wie bisher auch, noch eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt. ...

