Die Commerzbank will mit ihrer jüngsten Ankündigung, dass mehr Filialen geschlossen werden sollen als ursprünglich kommuniziert, noch stärker an der Kostenschraube drehen (DER AKTIONÄR berichtete). Derweil kommt von der EZB offenbar die Maßgabe, auch bei Sonderausschüttungen mit Augenmaß zu agieren, wie Bloomberg jüngst berichtete. Laut der Nachrichtenagentur hat die Bankenaufsicht der EZB verschiedenen Instituten kürzlich nahegelegt, sowohl in Bezug auf variable Vergütungen als auch hinsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...