Der schwer kriselnde und vor der Verstaatlichung stehende Gasversorger Uniper hat sich zuletzt im Bereich der 4,00-Euro-Marke etwas stabilisiert. Doch angesichts der Energiekrise fallen nach wie vor hohe Verluste an. Wegen der mangelhaften Risikobeurteilung wächst nun auch die Kritik am Management."Angesichts des Russlandrisikos stellt sich die Frage, inwiefern Vorstand und Aufsichtsrat ihrer Sorgfaltspflicht angemessen nachgekommen sind", so Sven Behrendt, Chef der Beratungsfirma GeoEconomica, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...