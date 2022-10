Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -Die ALDI Eigenmarke "TANDIL" hat sich im aktuellen Test des ARD-Formats "Die Ratgeber" gegen verschiedene Marken durchgesetzt und nicht nur mit dem besten Preis, sondern auch mit der höchsten Qualität überzeugt.Die ARD-Sendung "Die Ratgeber" (https://www.ardmediathek.de/video/die-ratgeber/markencheck-waschmittel-persil/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODM0NDY) stellt in einem Porträt ein bekanntes Markenprodukt vor und testet gleichzeitig aktuelle Konkurrenten. Das "TANDIL Vollwaschmittel Ultra Plus" von ALDI stellt sich gegenüber verschiedenen Marken-Produkten als beste Option heraus.TANDIL Ultra Plus ist dabei nicht nur das effektivste Reinigungsmittel und entfernte die Flecken am besten, sondern mit 20 Cent pro Waschladung auch die günstigste Wahl. Zum Vergleich: Das zweitgünstigste Waschmittel lag im Test bei 33 Cent pro Waschladung. Auch der Testsieg bei der Stiftung Warentest (Ausgabe 11/2021) unterstreicht die Qualität der ALDI Eigenmarke.ALDI überzeugt mit gesamtem SortimentImmer wieder setzen sich ALDI Eigenmarken im direkten Test mit Markenprodukten durch: Im aktuellen ÖKO-TEST-Bericht (Ausgabe 10/2022) konnte die LACURA Reinigungsmilch Classic mit "sehr gut" überzeugen und auch der RIO D'ORO Apfeldirektsaft naturtrüb hat bei ÖKO-TEST (Ausgabe 09/2022) vor Kurzem mit "sehr gut" abgeschnitten. Auch das ist Gutes für alle."Unsere ALDI Eigenmarken werden regelmäßig getestet, beispielsweise von ÖKO-TEST oder Stiftung Warentest. Die Ergebnisse beweisen unser Versprechen: Bei uns müssen sich Kundinnen und Kunden nicht zwischen Qualität und Preis entscheiden", sagt Erik Döbele, Managing Director Buying & CI bei ALDI SÜD. "In aktuellen Zeiten ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtiger denn je. Die Tests beweisen, dass wir gute Qualität für alle leistbar machen", sagt Gianfranco Brunetti, Managing Director bei ALDI Nord.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deUnternehmensgruppe ALDI Nord: Emily Rosberger, presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/5339431