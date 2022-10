Der Silberpreis zog in dieser Woche zeitweise zweistellig an. Getrübt wurde die Freude vieler Anleger durch ein BMF Schreiben, das offenbar die Abschaffung der Differenzbesteuerung vorsieht. Gänzlich ungetrübt ist die Freude dagegen bei Chevron. Das Unternehmen könnte bald die Erlaubnis erhalten, in Venezuela Öl zu fördern. Gute Laune wäre nach starken Meldungen über Goldfunde- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...