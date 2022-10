DJ PTA-PVR: Schumag Aktiengesellschaft: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Aachen (pta020/07.10.2022/18:17) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Der Schumag Aktiengesellschaft mit Sitz in Aachen (die "Gesellschaft") ist in einer Mitteilung nach § 43 WpHG für Herrn Prof. Dr. Thomas Prefi, Deutschland, als Meldepflichtiger (der "Meldepflichtige") im Zusammenhang mit seiner Stimmrechtsmitteilung vom 12.09.2022 nach §§ 33 ff. WpHG bezüglich der Überschreitung der Schwelle von 10 %, 15 %, 20 % und 25 % Folgendes ergänzend mitgeteilt worden:

1. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 1 WpHG: Die Investition wird als langfristiges strategisches Investment betrachtet.

2. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 2 WpHG: Der Meldepflichtige beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise direkt oder indirekt zu erlangen.

3. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 3 WpHG: Der Meldepflichtige strebt an, über eine zukünftige Repräsentanz im Aufsichtsrat der Gesellschaft Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der SCHUMAG Aktiengesellschaft zu nehmen.

4. Ziele gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 Nr. 4 WpHG: Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

5. Angabe zur Mittelherkunft gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 4 WpHG: Der Erwerb der Stimmrechte wurde vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

(Ende)

Aussender: Schumag Aktiengesellschaft Adresse: Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen Land: Deutschland Ansprechpartner: Marian Bogatzki Tel.: +49 2408 12-320 E-Mail: marian.bogatzki@schumag.de Website: www.schumag.de

ISIN(s): DE0007216707 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1665159451717 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2022 12:17 ET (16:17 GMT)