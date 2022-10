NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,5 Euro belassen. Die gesunkene Einkaufslust der Verbraucher und der zunehmende konjunkturelle Gegenwind dürften dem Modehändler ein schwaches Quartal am unteren Ende seiner eigenen Ziele eingebrockt haben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da der Konzern aber stark positioniert sei und schneller wachse als der Wettbewerb, dürfte sich diese vergleichsweise große Stärke bei einer Aufhellung des Konsumumfelds sofort wieder zeigen./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 11:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 11:41 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3CNK42

