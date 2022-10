Googles erste Smartwatch, die Pixel Watch, ist am Donnerstag offiziell vorgestellt worden. Wir konnten uns die neue Uhr schon einmal ansehen - unsere ersten Eindrücke. Das Warten auf die Pixel Watch hat ein Ende. Bei der Google I/O 2022 im Mai hatte der Hersteller seine erste Smartwatch angeteasert. In der Gerüchteküche schwirrte sie aber schon mindestens seit Anfang 2021 umher. Auch Googles Hardware-Chef Rick Osterloh sagte gegenüber The Verge, dass die Watch schon viel früher hätte kommen sollen, jedoch wollte man die Finalisierung des Fitbit-Deals ...

