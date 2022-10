Die Ölpreise haben am Freitag an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft und deutlich zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,90 US-Dollar. Das waren 3,48 Dollar mehr als am Vortag. Der Brent-Preis stieg damit erstmals seit Mitte September über 95 Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,89 Dollar auf 92,41 Dollar.In der ablaufenden Woche sind die Erdölpreise kräftig gestiegen. Ausschlaggebend war eine deutliche Förderkürzung ...

