Hamburg (ots) -Die Produzenten der NDR Koproduktion "Reeperbahn Spezialeinheit FD65 - Hamburgs Kampf gegen das organisierte Verbrechen" sind auf dem Filmfest Hamburg mit dem Hamburger Produzentenpreis für deutsche Fernsehproduktionen 2022/serielle Formate ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Sonderpreis wurde am Freitagabend, 7. Oktober, vergeben.In der Jurybegründung heißt es: "Die Produktionsfirma Gebrüder Beetz wechselt Archivbilder und dezent eingesetzte fiktionale Inszenierung auf erzählerisch interessante Weise mit Interviews von Kiezgrößen und Polizeibeamten ab. Mit den ersten Bildern wird die Faszination deutlich, die die Reeperbahn auf Hamburger und Menschen überall auf der Welt ausübt. Die beiden Folgen, die wir gesehen haben, haben uns direkt Lust auf mehr gemacht."In der ARD Mediathek ist die NDR Koproduktion (Redaktion: Barbara Biemann & Marc Brasse/NDR, Mark Willock/SWR, Christiane Hinz/WDR, Rolf Bergmann/rbb) in fünf Teilen ab dem 27. Oktober zu sehen. Das Erste zeigt "Reeperbahn Spezialeinheit FD65 - Hamburgs Kampf gegen das organisierte Verbrechen" in einer 90-minütigen Version am Sonntag, 30. Oktober, um 21.45 Uhr.Die Doku-Serie erzählt von der ersten Polizeieinheit Deutschlands, der "FD65", die in den 1980er-Jahren nach US-amerikanischem Vorbild in Hamburg gegen organisierte Kriminelle vorging. Und dies zu einer Zeit, als die Existenz von Mafia und organisiertem Verbrechen von der Politik und auch von Polizeiverantwortlichen noch öffentlich bestritten wurde. Die fünfteilige Serie steht in der Tradition des erfolgreichsten deutschen Fernsehgenres - von Polizeiserien wie "Tatort" oder "Polizeiruf 110 -, nur hier mit wahren Ermittlern und echten Kriminalfällen in moderner journalistischer Erzählform.Das Buch schrieben Ina Kessebohm, Georg Tschurtschenthaler, Florian Fettweis und Christian Beetz, Regie führten Georg Tschurtschenthaler, Carsten Gutschmidt und Ina Kessebohm. Die Produktion hatte Christian Beetz (Gebrüder Beetz Filmproduktion), für den internationaler Vertrieb verantwortlich: OneGate Media.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5339489