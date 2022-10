Wieder einmal wurden die Märkte am Donnerstag von Zinssorgen geprägt, woran sich mancher Anleger mittlerweile schon gewöhnt haben dürfte. Mit bangen Blicken richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer in Richtung US-Arbeitsmarktdaten und Fed. Bevor es hier keine konkreten Zahlen zu sehen gibt, scheint die Kauflaune sich in engen Grenzen zu halten.Das machte sich auch an den hiesigen Märkten bemerkbar, wo es gestern nur ausgesprochen wenige Gewinner zu sehen gab. Einer davon war die Aktie der Porsche AG (US0231351067), welche nach leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...