NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,53 auf 2,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fehlende Absicherungsgeschäfte für die Energiekosten beinhalteten ein erhebliches Risiko für das Telekomunternehmen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) sowie den Barmittelzufluss (FCF) im kommenden Jahr und liegt nun nach eigenen Angaben bei beiden Kennziffern unter den Konsensprognosen.Die Aktie werde zudem mit einem Aufschlag zur Branche gehandelt, begründete der Experte seine beibehaltene Anlageempfehlung./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 14:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 14:36 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

