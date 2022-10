Brüssel (ots/PRNewswire) -Frost & Sullivan bestätigte und bestärkte die Position von Dstny als einen führenden Anbieter im neuen UCaaS Frost Radar Bericht 2022.Der Frost Radar ist eine Branchenanalyse, die den europäischen Markt für gehostete IP-Telefonie und UCaaS (Unified Communications as a Service) untersucht. Von mehr als 120 europäischen Branchenteilnehmern nahmen Branchenanalysten 22 Branchenwachstums- und Innovationsführer in den Bericht auf."Dstny verändert erheblich den europäischen cloudbasierten UCaaS als Dienstleistungsmarkt, indem es den gegenwärtigen Zustand der traditionell monolithischen Geschäftskommunikationspraktiken durchbricht. Die Welt hat sich in letzter Zeit erheblich verändert, wobei Wirtschaftsführer die unerlässliche Notwendigkeit erkennen, sich schnell anzupassen. Dementsprechend konzentriert sich Dstny auf die Bereitstellung von Mobile-First-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, sich verändernde Kundenanforderungen effektiv zu erfüllen", so Robert Arnold, Industry Direktor - Connected Work Research bei Frost & Sullivan.Der Frost & Sullivan UCaaS Radar Bericht 2022 hebt einige wichtige Stärken für Dstny hervor, darunter:- Proprietäre Plattform und Technologien in den Bereichen Geschäftskommunikation, Geschäftsanalysen, Kundenbindung und Unternehmensintegration.- Erweitertes Portfolio mit Omnichannel-Konversations-KI und vereinfachten Drittanbieter-Integrationen.- Der native mobile UCaaS ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.- Die inhärent hervorragende Positionierung und das schnelle Wachstum, sowohl organisch, mit Serviceanbietern als auch in Verbindung mit einer ehrgeizigen M&A-Strategie.Ein führender gesamteuropäischer UCaaS-Anbieter Der Frost & Sullivan Bericht unterstreicht die hervorragende Position von Dstny, als einer der führenden europaweiten UCaaS-Anbieter schnell zu skalieren und zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Ein Mobile-First-Ansatz könne Dstny als bevorzugten Großhandelspartner für europäische Telekommunikationsbetreiber positionieren, die danach streben, agiler zu werden und ihre 5G-Netzwerke zu nutzen, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem UCaaS-Markt zu erlangen, so der Bericht."Dstny, als eines der wenigen Unternehmen, die sein Innovationsranking im Vergleich zu 2021 verbessern, geht auf die ständig zunehmenden Kundenerwartungen ein, mit denen wir als Branche konfrontiert sind. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, Technologien zusammenzuführen, das Innovationstempo zu steigern und den Alltag der Menschen zu vereinfachen, anerkannt werden", soJohan Dalstrom, CPO bei Dstny.Laden Sie den Bericht auf www.dstny.com herunter.Weitere Informationen erhalten Sie vonChristian Hed, CMO von Dstny, E-Mail: Christian.hed@dstny.comTel.: +46707187603Informationen zu Dstny Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von cloudbasierter Unternehmenskommunikation. Das Unternehmen vereinfacht den Alltag von heute mehr als 3 Millionen Anwendern von Dstny: Die interaktiven Tools in der Unternehmenskommunikation werden als eine Serviceleistung bereitgestellt ("as a Service") und bringen Mitarbeiter und Kunden über alle Kommunikationsformate (Telefonie, Video, Chat usw.) zusammen.Die Dstny-Tools sind nativ "Mobile First", lokal anpassbar, einfach zu verwenden und einfach zu integrieren für Unternehmen, Partner und Serviceanbieter. Durch die Kombination innovativer Technologie mit engen Beziehungen zu Partnern und Dienstleistern und mit starken lokalen Teams kann Dstny die bestmögliche Anwendererfahrung bieten und die neuesten Anwendungen für Unternehmen in ganz Europa zugänglich machen.Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt 800 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern (Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Dänemark, Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen hat im Jahr 2021 einen Jahresumsatz von fast 190 Millionen Euro erzielt.Weitere Informationen: www.dstny.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1915522/Frost_Radar_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dstny-als-fuhrender-europaischer-ucaas-anbieter-gewurdigt-301644051.htmlOriginal-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162276/5339497