Bei der Dividendenaktie der Münchener Rück (WKN: 843002) hat es am Donnerstag dieser Woche erneut einen kleineren Dip gewesen. Insgesamt waren Aktien aus der Rückversicherungsbranche nicht sehr gefragt. Das hatte wohl auch einen relativ klaren Grund. Schauen wir uns den Sachverhalt ein bisschen näher an, auch dahin gehend, was Warren Buffett einst sagte. Genau das könnte ein guter Indikator sein, wie man den Dip womöglich händeln kann. Münchener Rück: Dip und Warren Buffett Der Auslöser, warum die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...