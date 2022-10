Ist es jemals sicher, in Aktien zu investieren? Zumindest zeigt ein Beispiel wie Warren Buffett, dass es langfristig orientiert möglich ist, eine gute Rendite einzufahren. Das Orakel von Omaha legt das eigene Geld im Idealfall über Jahrzehnte an, setzt auf unternehmensorientierte Qualität und wartet auf günstige Chancen. Aber was Sicherheit angeht, da ist auch Warren Buffett womöglich der falsche. Sein Anspruch ist es nicht, dem Markt einen Schritt voraus zu sein und in eine Aktie zu investieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...