Seit Mitte Juni pendelt die Siemens-Aktie zwischen 95 und 110 Euro. Nach der jüngsten Erholung bewegt sich der DAX-Titel aktuell etwa in der Mitte dieser Range. Mit deutlich höheren Kursen rechnet künftig aber die Credit Suisse, die in einer optimistischen Studie noch viel Potenzial beim Industriekonzern sieht.Im europäischen Kapitalgütersektor müsse weiter nach chancenreichen Werten Ausschau gehalten werden, so Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei gehe es ...

