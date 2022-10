Fuchs Petrolub ist momentan im Bullenmodus. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 6,04 Prozent. An vier der fünf Sitzungen feierte der Titel Kursgewinne. Am Montag verzeichnete Fuchs Petrolub dabei den höchsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 1,99 Prozent. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So ergibt sich derzeit ein Abstand von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...