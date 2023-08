Die vergangene Woche endete für Fuchs Petrolub mit einem kräftigen Anstieg. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Plus von 2,28 Prozent. An fünf der fünf Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Dabei verzeichnete Fuchs Petrolub insbesondere am Donnerstag mit einem Plus von 0,53 Prozent einen echten Kursschub. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...