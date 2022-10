Schonender als eine OP, effizient und vergleichsweise preisgünstig - das sind die großen Vorteile der Therapiemöglichkeiten mit kaltem Rotlicht. Innovative Unternehmen wie Biofrontera (ISIN: DE0006046113) sind nicht nur mit ihren medizinischen Leuchten, sondern auch mit der Erforschung neuer Behandlungsmöglichkeiten wie der photodynamischen Therapie vorne dabei, wenn es um die Behandlung von onkologischen Hauterkrankungen geht.

Kaltes Rotlicht und seine Anwendungsbereiche

Während früher sogenannte Infrarotlampen - auch im privaten Hausgebrauch - vor allem wegen ihrer Wärmewirkung geschätzt und als wohltuend empfunden wurden, kommt bei der fachärztlichen Therapie inzwischen vor allem kaltes Rotlicht zum Einsatz. Dieses wird entweder durch einzelne oder mehrere LED im Rotlichtbereich oder durch Rotlicht-Laser auf die zu behandelnden Körperstellen aufgebracht. Zu den Anbietern und Herstellern von Leuchtmitteln für medizinische Rotlichtlampen und -lasern gehören unter anderem Signify (ISIN: NL0011821392), Osram (ISIN: DE000LED4000), Modulight (ISIN: FI4000511506), die Repuls Lichtmedizintechnik GmbH und Biofrontera (ISIN: DE0006046113).

Für Therapien mit kaltem Rotlicht kommt zumeist Licht im Wellenlängenbereich von 630 bis 680nm zum Einsatz. Sichtbares rotes Licht dringt tief in die Haut ein und kann über diese Tiefenwirkung mittels Spaltung von Entzündungsmediatoren, die dann über den Blutkreislauf abtransportiert werden, entzündungshemmend wirken. Typischerweise wird es zur Behandlung bei Akne, Psoriasis (Schuppenflechte) oder Neurodermitis eingesetzt.

Aktuell forschen Universitäten und Unternehmen nach weiteren Indikationen, bei denen kaltes Rotlicht erfolgreich eingesetzt werden kann. So gibt es Ansätze, kaltes Rotlicht zum Beispiel gegen Haarausfall, Kieferentzündungen, Osteaoarthritis (Knochenentzündungen), Tendinitis (Sehnenscheidenentzündungen) zum Einsatz zu bringen.

Photodynamische Therapie

Eine moderne, effiziente und schonende Therapiemöglichkeit mit kaltem Rotlicht bietet die photodynamische Therapie (PDT). Hiermit werden vor allem dermato-onkologische Erkrankungen wie weißer Hautkrebs und dessen Vorstufen (aktinische Keratosen, Feldkanzerisierung, Basalzellkarzinom oder auch Morbus Bowen) behandelt. Bei einer PDT wird auf die betroffenen Stellen ein Lichtsensibilisator aufgetragen, der unter Lichteinwirkung mit dem Sauerstoff im Gewebe reagiert, sodass energiereiche Sauerstoffmoleküle gebildet werden, die das krankhaft veränderte Gewebe gezielt zerstören können. Als Lichtsensibilisator für eine PDT werden aktuell vor allem Methyl-5-amino-4-oxopentanoat (MAOP) und 5-Aminolävulinsäure (5-ALA) verwendet.

Der Vorteil einer photodynamischen Therapie liegt darin, dass das gesunde Gewebe geschont wird und die therapierten Bereiche zumeist narbenfrei abheilen. Weißer Hautkrebs und seine Vorstufen sind die Folge von akkumulierten Sonnenschäden, die somit auch nicht nur punktuell auf der Haut auftreten. Die photodynamische Therapie bietet durch ihre selektive therapeutische Wirkung auch die Möglichkeit präventiv solche Hautregionen zu behandeln, die bisher noch nicht symptomatisch auffällig sind.

Mit mehr als 200.000 Neuerkrankungen im Jahr ist Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland, wobei bei den Betroffenen vor allem weißer Hautkrebs diagnostiziert wird. Mit dem ersten verschreibungspflichtigen Medikament und seiner eigens entwickelten PDT-Rotlichtlampen-Serie arbeitet Biofrontera daran, weltweit wirksam gegen bestimmte Formen des hellen Hautkrebses vorzugehen. Eine wichtige Aufgabe, da die Häufigkeit der Hautkrebserkrankungen weltweit stetig zunimmt. Doch damit nicht genug: Aktuell forscht Biofrontera an weiteren Indikationen, die sich mit der PDT-Technologie behandeln lassen und will sich so weltweit neue Märkte erschließen.

