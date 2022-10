Der Bitcoin schwankt zwar kurzfristig schon recht heftig - auch weil die Aktienmärkte extrem volatil sind. Auf längere Sicht wird er sich aber als Inflationsschutz erweisen. Von Gerd Weger Vor zwei Wochen hat Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis in einem Interview in der "Welt am Sonntag" geäußert, dass wegen der hohen Inflation künftig bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten Einkünfte oder sogar mehr für die reine Lebenshaltung ...

