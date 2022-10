Hamburg (ots) -Der NDR Nachwuchspreis 2022 beim Filmfest Hamburg geht nach Frankreich: Ausgezeichnet wurde die Regisseurin Emmanuelle Nicot für ihren Film "Dalva". Der NDR vergibt den mit 5000 Euro dotierten Nachwuchspreis seit 2012 im Rahmen des Events an Filmschaffende, die dort ihr Langfilmdebüt oder ihre zweite Regiearbeit zeigen. Die Ehrung wurde am Sonnabendabend, 8. Oktober, auf der Abschlussveranstaltung des Filmfests Hamburg übergeben. Der NDR wurde beim Filmfest Hamburg zudem für die von ihm koproduzierte Doku-Serie "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" mit dem Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen 2022/serielle Formate ausgezeichnet.NDR Intendant Joachim Knuth: "Hochwertige Kinofilme bieten Raum für gesellschaftlichen Diskurs. Mit dem NDR Nachwuchspreis möchten wir junge Künstlerinnen und Künstler unterstützen und sie ermutigen, auch in Zukunft anspruchsvolle Filme zu produzieren. Ich freue mich, dass viele der auf dem Filmfest gezeigten Produktionen auch einen Platz in unseren Programmen finden werden. Dass zudem die NDR Koproduktion 'Reeperbahn Spezialeinheit FD65' mit einem Hamburger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen ausgezeichnet wurde, beweist einmal mehr, dass gutes Fernsehen auch von guten Filmen lebt. Glückwunsch an die ausgezeichneten Teams!"Emmanuelle Nicot, geboren 1985 in Frankreich, realisierte mehrere Kurzfilme, die auf mehr als 60 Festivals weltweit gezeigt worden sind. "Dalva" ist ihr erster langer Film, der dieses Jahr auch in der Semaine de la Critique in Cannes lief. In ihrem eindrücklichen Spielfilmdebüt erforscht Emmanuelle Nicot die Auswirkungen von Missbrauch mit großer Sensibilität und emotionaler Wucht.In der Jurybegründung heißt es: "Den Weg der 12-jährigen Dalva zu verfolgen, wie sie nach schwerem Missbrauch versucht, wieder Kind sein zu dürfen, hat uns zutiefst beeindruckt. Emmanuelle Nicot erzählt diese Geschichte mit emotionaler Schärfe und psychologisch präzise, ohne dabei je einen Charakter bloßzustellen. Die Nähe, Distanz und den Respekt, welchen Emmanuelle Nicot zu jedem einzelnen Charakter wahrt, gibt dem Zuschauer immer wieder die Möglichkeit, sich wie ein Satellit auf die sehr bewegende und fordernde Thematik einzulassen. Fast dokumentarisch folgen wir dem Gefühlsleben der sehr einnehmenden Zelda Samson in der Titelrolle sowie dem restlichen großartigen Ensemble. Auch die Kamerafrau (Caroline Guimbal) und die Kostümbildnerin (Constance Allain) mit ihrem aufmerksamen und liebevollen Blick für Feinheiten, sind Teil dieses großartigen Kinofilms."Im Rahmen des Hamburger Filmfests wurden außerdem die Produzenten der NDR Koproduktion "Reeperbahn Spezialeinheit FD65 - Hamburgs Kampf gegen das organisierte Verbrechen" mit dem Hamburger Produzentenpreis für deutsche Fernsehproduktionen 2022/serielle Formate ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Sonderpreis wurde bereits am Freitagabend, 7. Oktober, vergeben. In der ARD Mediathek ist die NDR Koproduktion in fünf Teilen ab dem 27. Oktober zu sehen (Produktion: Gebrüder Beetz Filmproduktion; Redaktion: Barbara Biemann & Marc Brasse/NDR, Mark Willock/SWR, Christiane Hinz/WDR, Rolf Bergmann/rbb). Das Erste zeigt "Reeperbahn Spezialeinheit FD65 - Hamburgs Kampf gegen das organisierte Verbrechen" in einer 90-minütigen Version am Sonntag, 30. Oktober, um 21.45 Uhr.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und KommunikationBettina BrinkerTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5339701