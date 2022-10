Es deutete sich im Vorfeld bereits an, nun gab es am Freitag Gewissheit darüber. Die Arbeitsmarktdaten in den USA fielen mal wieder erstaunlich gut aus und um einiges robuster, als es viele Börsianer vermutet bzw. gehofft haben mögen. Damit einher geht die Sorge, dass die Fed bei den Zinserhöhungen weiterhin auf dem Gaspedal stehen bleibt.Vom negativen Trend konnte sich kaum eine Aktie losreißen. Die Porsche AG (DE000PAG9113) war am Freitag mit Zugewinnen von 0,77 Prozent schon fast eine Ausnahmeerscheinung. Das Papier profitiert noch immer von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...