Am vergangenen Donnerstag sind in den USA und Kanada die Aktien von börsennotierten Marihuana-Anbauern und -Verkäufern sprunghaft angestiegen. Der Grund: US-Präsident Joe Biden will verurteilte Cannabis-Konsumenten begnadigen und die Einstufung des Rauschmittels überprüfen lassen. Damit hat der Mann im Weißen Haus die Hoffnung auf eine bundesweite Legalisierung neu entfacht. Welche der seit der ersten Cannabis-Rallye 2018 tief gefallenen Aktien hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...