Verkehrte Welt!: Wochenrückblick KW 40-2022 - Wenn gute Nachrichten wie schlechte interpretiert werden!

In der abgelaufenen Handelswoche konnten die Aktienmärkte wieder zulegen! Das mag zunächst etwas verwundern, da die Fundamentaldaten diese Kurssteigerungen eigentlich nicht rechtfertigen.

Seher geehrte Leserinnen und Leser,

Händler begründen den Anstieg vor allem mit Schnäppchenjäger, die zugeschlagen haben, nachdem die Indizes zum Ende der KW 39 Jahrestiefststände erreicht hatten.

Ein-Wochen-Chart verschiedener Rohstoffe und Indizes / Quelle: Onvista

Allerdings gehen wir davon aus, dass die "Kuh noch nicht vom Eis ist" und die Volatilität auch weiterhin anhalten wird. Vor allem in der kommenden Woche könnte es wieder volatiler zugehen, da am Mittwoch wichtige Daten zur Inflation aus den USA erwartet werden. Zudem beginnt in der kommenden Woche offiziell die dritte Quartalssaison!

Paukenschlag von der Londoner Metallbörse!

In der vergangenen Woche bestätigte die Londoner Metallbörse ("LME'), dass man die Lieferung von Metallen aus Russland einschränken werde. Darunter falle auch das Material von Ural Mining, dessen Mitgründer im Vereinigten Königreich mit Sanktionen belegt ist. Ein weiterer Schritt, der gegangen werden könnte, wäre ein Ausschluss der russischen Lieferungen der Metalle Nickel, Kupfer und Aluminium, was die Preise dieser Rohstoffe nach oben trieb! Entsprechend ging Kupfer mit 7.750,- USD pro Tonne, Aluminium mit 2.390,- USD pro Tonne und Nickel mit 22.950,- USD pro Tonne aus dem Handel.

Fazit: Verkehrte Welt! Gute Nachrichten sind gleichzeitig schlechte Nachrichten!

Nach einem starken Wochenbeginn haben die Aktienmärkte allerdings am Freitag schon wieder einen deutlichen Schwächeanfall erlitten. Die derzeitige Situation, in der die Geldpolitik Vorrang vor der Wirtschaftspolitik hat, ganz besonders in den USA, bleibt es für Investoren schwierig und volatil.

Gute Wirtschaftsnachrichten werden derzeit gleichgesetzt mit einem Rückgang an den Aktienmärkten. Deshalb gilt es wachsam zu bleiben und sich Sondersituationen wie sie der Rohstoffbereich bietet zu nutzen! Spannende Sondersituationen sowie weitere interessante Informationen finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick! Lesen Sie selbst:

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: Introbild: https://stock.adobe.com / Chart: Onvista.de / andere Bilder die jeweiligen Unternehmen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,CA21750U1012,XD0002747026,XD0002746952,CA12932K2020,CA2327492005,CA4105841064,CA5651271077,CA92625W5072,ZAE000259701,CA87609L1058,CA86565E1051,CA89623Q1028,CA48575L2066,CA5777891006,CA36117T1003,CA2546771072,CA8263XP1041,CA88651M1086,CA83056P7157,CA02075X1033,CA92859G2027,GB00BNR45554,CA80302D1087